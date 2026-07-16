Llama Miguel Flores a proteger fauna tras rescate de osa

El funcionario estatal afirmó que el objetivo es que las nuevas generaciones desarrollen una mayor conciencia sobre el cuidado de los animales

Luego del rescate de una osa negra que presuntamente fue atropellada en la Carretera Nacional, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la fauna silvestre y contribuir a su protección para evitar que estos animales resulten lesionados.

El funcionario estatal señaló que la conservación de las especies que habitan en Nuevo León es una responsabilidad compartida entre la sociedad y las autoridades, por lo que exhortó a fomentar una cultura de respeto hacia la vida silvestre.

Llaman a proteger la fauna silvestre

"Proteger a los animales es una responsabilidad que compartimos entre todas y todos y desde el Gobierno seguiremos haciendo todo lo necesario para cuidar a nuestra fauna y garantizar que las especies que habitan nuestro estado estén seguras", expresó Flores.

El funcionario estatal afirmó que el objetivo es que las nuevas generaciones desarrollen una mayor conciencia sobre el cuidado de los animales y el respeto a su hábitat natural.

“Quiero que las nuevas generaciones crezcan con una cultura distinta, en la que aprendamos a respetar y cuidar a los animales en su propio hábitat", agregó.

Reconoció la labor del personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Monterrey y Parques y Vida Silvestre.

“También, reconozco al equipo de Protección Civil Nuevo León, así como a Parques y Vida Silvestre y Protección Civil Monterrey, por su intervención inmediata para rescatar y atender a esta osa”.

Recuerda el caso de Tadeo

El secretario también recordó el caso de Tadeo, el oso negro que fue rescatado en condiciones críticas y posteriormente rehabilitado antes de ser liberado en su hábitat durante el pasado mes de marzo, gracias al trabajo conjunto de médicos veterinarios y especialistas de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Bioparque Estrella.

Finalmente, Flores Serna pidió a la población mantener distancia cuando se encuentre con fauna silvestre, evitar alimentarla o intentar interactuar con ella y reportar cualquier avistamiento al número de emergencias 9-1-1 para que las autoridades correspondientes puedan atender la situación de manera segura.