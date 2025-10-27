Llenan módulos por operativo contra placas foráneas

Tras la “cacería” de placas foráneas que el Gobierno de Nuevo León inició el fin de semana, este lunes los módulos del Instituto de Control Vehicular amanecieron llenos de personas que buscaban regularizar sus automóviles.

En la sucursal de las Plazas Outlet, en Escobedo, la fila a las 8:00 de la mañana era conformada por al menos 50 unidades esperando sacar una matrícula local.

Para el trámite se destinó un área especial en el estacionamiento del centro comercial, donde se habilitaron cinco ventanillas de atención.

Así, aunque la afluencia promedio no bajaba de decenas de autos, los tiempos de espera eran menores de 30 minutos.

Los interesados se formaban en sus vehículos y al llegar al módulo agentes ministeriales practicaban una inspección general mientras se daban de alta las nuevas placas.

Tamaulipas y Coahuila eran los lugares de origen más comunes de los automóviles a regularizar.

“Fíjese que esta rápida la fila, yo tenía dos años con estas placas de allá, pero como debía otras placas de aquí no lo había hecho el trámite, y ahora ya puse todo en orden.

“No lo veo mal que hagan eso de pedir las placas, así todos estamos bien”, comentó Jesús Saucedo, originario de Coahuila.





Comentarios