Nuevo León

Llenan Santuario de San Judas a dos días de festejo

Miles de devotos acudieron desde el domingo al Santuario de San Judas Tadeo en Monterrey para agradecer favores y evitar aglomeraciones del 28 de octubre

  26
  Octubre
    2025

Faltando dos días para la celebración de San Judas Tadeo, miles de fieles en Monterrey llenaron desde este domingo el Santuario del patrono de las causas imposibles.

La fila para ingresar al recinto, ubicado sobre la calle 5 de mayo, se extendía a lo largo de al menos cinco cuadras.

Para las 9:00 de la mañana fue cuando la afluencia comenzó a incrementar con intensidad, con familias también abarrotando los puestos de comida instalados en las inmediaciones. 

Siendo la celebración este próximo martes, hubo quienes optaron por acudir desde el fin de semana para evitar la aglomeración en día hábil.

“El año pasado vine el mero 28 y es tremenda la cantidad de gente, siete u ocho cuadras llenas por la fe, muy bonito, pero ahora mejor vine unos días antes”, compartió Rosa Martínez.

Otra de las razones para optar por presentar su gratitud al santo desde antes fue para no exponer a los menores de edad.

“Mi niño duró 15 días en el hospital desde que me alivié y por eso venimos, a darle gracias a San Juditas, hoy mi bebé acaba de cumplir un año, entonces también venimos en domingo para no tenerlo afuerita mucho tiempo en la fila”, dijo una devota llamada Selene.

Las inmediaciones del Santuario son vigiladas por elementos de la Policía de Monterrey, quienes están desplegados en las cuadras aledañas donde también se implementaron restricciones viales para la festividad.

Comentarios

