Nuevo León

Llenan peregrinaciones la Basílica a un mes del Día de la Virgen

Para las 8:00 de la mañana las calles de la colonia Independencia se pintaron con los grupos de danza, la vendimia, y familias neoleonesas.

  • 16
  • Noviembre
    2025

Llenos de fe y gratitud, miles de personas ya aprovechan cada fin de semana para visitar la Basílica de Guadalupe, en Monterrey.

Y es que el Día de la Virgen está a menos de un mes, y las peregrinaciones aumentan cada vez más.

Para las 8:00 de la mañana ya la calles de la colonia Independencia se pintan con los grupos de danza, la vendimia, y las familias que llegan de todas partes de Nuevo León.

“Somos de Galeana y venimos a dar gracias porque estamos juntos como familia, y también para recordar a mi tío Chuy, un integrante que el año pasado se nos fue, pero que está con nosotros en todo momento”, compartió Fatima Mendoza.

El agradecimiento y la fe es lo que más mueve a los devotos en esta temporada de peregrinaciones.

“Aquí estamos por las muchas, muchas bendiciones que la Virgen nos ha regalado a mí y a toda mi familia, estamos agradeciendo por todo lo bueno, gracias a Dios”, dijo Laura Nelly, integrante de un grupo de danza.

Para los comerciantes de la zona este ha sido un buen año en cuestión de ventas.

“Nada tranquilo, ha habido mucha gente, y más adelante se espera más y más gente.

“Ahorita va muy bien, más los fines de semana que es cuando se juntan muchas peregrinaciones”, dijo Margarita Guerrero, vendedora de tradicionales bastones de caramelo.

Para este año, de acuerdo con cifras del Municipio de Monterrey, 378 contingentes se registraron para peregrinar hasta la Basílica.


