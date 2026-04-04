Llenan Zoológico La Pastora pese a pronóstico de lluvia

Ni el pronóstico meteorológico, ni los nubarrones que anunciaban la lluvia, detuvieron a cientos de familias de pasear en el zoológico La Pastora este sábado.

El recinto permaneció lleno desde su apertura, a las 9:00 de la mañana, y la escena recurrente fue la de filas de automovilistas buscando ingresar.

“Está muy bonito el parque, nosotros somos de Saltillo y es la segunda vez que venimos. Ya estábamos aquí en la ciudad, entonces la lluvia no nos importó”, compartió Rosa Rodríguez.

Y a los que menos asustó el pronóstico de precipitaciones fue a los niños.

“Fue una buena experiencia, los leones fueron los que me gustaron más”, platicó Liam, de 10 años.

Incluso el clima templado y nublado ayudó para que las familias pudieran visitar más fácilmente cada una de las exhibiciones de animales.

“A mí hasta me dio hambre y también hasta me dolieron los pies de todo el recorrido, pero lo más chido fue cuando vi a los pavorreales, eran un chorro”, comentó Pedro, otro pequeño en edad de primaria.

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