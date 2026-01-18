Regios aprovechan el sol y llenan el Centro pese al frente frío

Ni el frente frío número 29, ni las temperaturas de un solo dígito lograron frenar el ánimo de los regiomontanos este domingo.

A pesar de que diversos municipios del área metropolitana amanecieron con el termómetro marcando apenas 2°C, el corazón de la ciudad registró una afluencia considerable de ciudadanos que decidieron salir a disfrutar del día de descanso.

El sol impulsa la movilidad en el Centro de Monterrey

El factor determinante para esta movilización fue la presencia del sol, que, aunque no elevó drásticamente la temperatura, ofreció una sensación térmica más agradable y permitió que las familias recorrieran las calles del primer cuadro.

Afluencia pese a bajas temperaturas

Desde temprana hora, las calles del Centro de Monterrey lucieron concurridas por personas ataviadas con chamarras gruesas, bufandas y gorros. Las plazas públicas y los corredores comerciales se llenaron de actividad, contrastando con el clima gélido que ha imperado en la región durante el fin de semana.

Persistirá el ambiente frío en la región

Aunque la luz solar aminoró el impacto del frente frío, las autoridades estatales recordaron que las temperaturas se mantienen bajas y se espera que el ambiente gélido persista durante los próximos días, todavía con temperaturas de un dígito.

Con este panorama, la metrópoli regia mantiene actividad social incluso durante el invierno.

