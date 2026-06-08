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Nuevo León

Lleva DIF Nuevo León brigadas a Mina, Abasolo y El Carmen

Con estas acciones, el DIF Nuevo León fortaleció la coordinación con los gobiernos municipales para ampliar la cobertura de los servicios asistenciales.

  • 08
  • Junio
    2026

Con el objetivo de acercar los programas de asistencia social a las comunidades de la zona periférica del estado, el DIF Nuevo León realizó una gira de trabajo en los municipios de Mina, Abasolo y El Carmen, donde desplegó brigadas de atención integral, servicios de salud, asesoría jurídica y entrega de apoyos funcionales y alimentarios.

La jornada fue encabezada por la directora general del DIF Nuevo León, Ale Morales, acompañada por la diputada Melisa Peña Villagómez, quienes supervisaron la operación de diversos módulos de atención y recorrieron instalaciones municipales para constatar el funcionamiento de los programas dirigidos a sectores prioritarios.

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"Nuestra misión desde el Gobierno del Estado es que ningún ciudadano se quede atrás. Traer de forma directa a los titulares de las Procuradurías del DIF Estatal, la atención médica y los apoyos alimentarios hasta sus comunidades cumple con la instrucción de promover un bienestar real, accesible y cercano para las familias de Nuevo León", señaló Ale Morales.

Durante la gira se brindaron servicios de asesoría legal especializada, atención dental gratuita y entrega de apoyos funcionales como bastones, sillas de ruedas y andadores, además de apoyos alimentarios para las familias beneficiadas.

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Acciones por municipio

  • Mina: Se realizó un recorrido por la Clínica de Rehabilitación municipal, donde se entregaron apoyos funcionales a usuarios. Posteriormente, en la Casa del Adulto Mayor "Rubén J. Villarreal Villarreal", las autoridades entregaron plantas y compartieron alimentos con los asistentes.
  • Abasolo: Se ofrecieron consultas dentales gratuitas. Además, se distribuyeron apoyos alimentarios entre los habitantes del municipio.
  • El Carmen: Se llevó a cabo la entrega simbólica de paquetes alimentarios y se supervisó la operación de unidades de salud dental instaladas en la plaza pública del sector.

Con estas acciones, el DIF Nuevo León fortaleció la coordinación con los gobiernos municipales para ampliar la cobertura de los servicios asistenciales y garantizar atención cercana a las familias de distintas regiones del estado.

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