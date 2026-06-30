Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración por ofrecer servicios accesibles, ágiles y cercanos a la población

Inicio / Tamaulipas / Lleva 'Martes en tu Colonia' trámites y servicios a Matamorenses

Con el objetivo de brindar atención directa y facilitar el acceso a diversos servicios, el Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva edición del programa “Martes en tu Colonia”, acercando múltiples beneficios a las familias matamorenses.

Durante esta jornada, la ciudadanía tuvo acceso a servicios de salud, programas de apoyo, orientación y diversos trámites tanto municipales como estatales. Además, en esta edición se integraron nuevas opciones como atención en salud visual, servicios dentales, mercado a bajo costo y la posibilidad de realizar el trámite de licencias de conducir.

Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración por ofrecer servicios accesibles, ágiles y cercanos a la población, contribuyendo así al bienestar de las familias y fortaleciendo la atención comunitaria en distintos sectores de la ciudad.