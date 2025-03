Llevarán el tema de preventas de departamentos al Senado

El tema del “limbo legal” en el que se operan las ofertas de compra que usan las empresas inmobiliarias para vender departamentos, y que han derivado en abusos y fraudes, será llevado por Waldo Fernández al Senado de la República, pero también al Congreso local.

El senador de Morena por Nuevo León afirmó que, a nivel local, propondrá que se reforme el Código Civil para que se defina un glosario de lo que significa y el alcance que tienen los acuerdos de “oferta de compra” y los “contratos de compra-venta”, a fin de establecer los derechos y obligaciones de los clientes y los proveedores.

Luego, al Senado le sugerirá que, en la Ley de Egresos del siguiente año, se proyecte cuánto se puede cobrar por esas transacciones y con eso se le estaría dando formalidad a algo que hasta ahora opera sin regulación y en perjuicio, muchas veces, de los ciudadanos.

“Me parece que tendríamos que buscar, es un asunto 100% del Congreso local, pero tendríamos que legislar con un glosario, definiendo lo que es una oferta de compra, lo que es una preventa, y amarrarlo también para que participe la Tesorería del estado. La Tesorería puede entender que la oferta de compra o preventa es un esquema para levantar dinero para las constructoras, pero que debe sancionar ahí el tema de impuestos de inmediato.

“En el ámbito federal, lo que pudiéramos hacer es, en el siguiente presupuesto, porque acuérdate que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es otro de los factores que afectan en este asunto, es que en el siguiente presupuesto se estableciera lo que es una oferta de compra como tal, que es un instrumento para levantar dinero, y que entonces, incluso, a nivel federal, la propia federación pudiera observar como proyecciones de lo que va a recibir por Impuestos Sobre la Renta de la venta de un inmueble, cuando ya se materialice”, explicó.

El legislador morenista dijo que estas situaciones se dan porque los desarrolladores le rehúyen pagar los impuestos de los contratos de compra-venta y hallaron en la oferta de compra el espacio para hacer sus transacciones, pues no están reguladas.

“Sí, el tema es que, por lo general, no quieren firmar preventa los desarrolladores ni los compradores por el tema impositivo, porque la preventa como tal ya genera impuestos".

“El término preventa como tal no existe; tú ya estás ante un contrato donde te estás comprometiendo a adquirir un inmueble y la otra parte se está comprometiendo a vendértelo, esté construido o no. Finalmente, ya se adquiere ese compromiso".

“En el caso de la oferta de compra, la han estado sacando la vuelta, pero lamentablemente el problema de la oferta de compra es que ahí sí no hay un contrato, es solamente una manifestación unilateral de alguien que quiere comprar y entonces al no tener un contrato físico, pues ya no tiene garantías de que lo que le dicen verbalmente que le van a vender es lo que realmente se va a materializar”, indicó.

