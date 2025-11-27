Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T112837_390_0f59593faf
Nacional

Senado prevé foros para analizar T-MEC dentro de Agenda 2030

En la sesión del comisionado, se calendarizaron las actividades que se llevarán a cabo a corto y mediano plazo, como reuniones para revisar distintos aspectos

  • 27
  • Noviembre
    2025

La Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 adscrita al Senado de la República, presentó diversas propuestas de actividades incluidos foros y reuniones en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la revisión del T-MEC.

En la reunión ordinaria, la senadora Amalia García anunció el foro “Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, en el que también participaría el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La parlamentaria precisó que durante esta actividad se realizaría un encuentro con un grupo de líderes con causas en favor de la sociedad civil y alineados con los ODS.

Por su parte, la legisladora morenista Guadalupe Chavira respaldó las actividades planeadas con referente al T-MEC, debido a la importancia del tema.

"Es un tema relevante y que podría abordase de manera detallada en un foro. Es importante abonar en la negociación del tratado que seguramente tendrá un buen puerto”. confesó.

También de Morena, el senador Alejandro Murat Hinojosa reconoció que viene una gran etapa en la revisión del Tratado, por lo que es viable la realización de foros. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

economia_sheinbaum_a08d8cc6a0
Confianza en México impulsa inversión extranjera: Sheinbaum
finanzas_aguacate_9e6dacf08d
Busca Estados Unidos veto al aguacate mexicano
swv921_HXA_Or_FS_Dmdoxkzn_S2dj_X3_Vb_V4_LR_Jc_AK_4_KC_c23a6bae60
Afirma Waldo Fernández que Senado dará bases para negociar T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

Autorizan_ampliacion_de_puente_Colombia_Laredo_Samuel_beb8b88664
Aumentan 39% cruces por Puente Colombia en cuatro años
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T105444_564_20a7b31486
Aumenta 23% ingreso promedio de las familias neolonesas en 2025
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T101520_729_a9d72f56ea
Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×