Senado prevé foros para analizar T-MEC dentro de Agenda 2030

La Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 adscrita al Senado de la República, presentó diversas propuestas de actividades incluidos foros y reuniones en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la revisión del T-MEC.

En la reunión ordinaria, la senadora Amalia García anunció el foro “Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, en el que también participaría el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La parlamentaria precisó que durante esta actividad se realizaría un encuentro con un grupo de líderes con causas en favor de la sociedad civil y alineados con los ODS.

Por su parte, la legisladora morenista Guadalupe Chavira respaldó las actividades planeadas con referente al T-MEC, debido a la importancia del tema.

"Es un tema relevante y que podría abordase de manera detallada en un foro. Es importante abonar en la negociación del tratado que seguramente tendrá un buen puerto”. confesó.

También de Morena, el senador Alejandro Murat Hinojosa reconoció que viene una gran etapa en la revisión del Tratado, por lo que es viable la realización de foros.

Comentarios