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Nuevo León

Definen mesas para rehabilitación y mantenimiento de calles

Se llevarán a cabo en la última semana de abril y se invitarán a expertos y organizaciones civiles, al igual que a representantes municipales.

  • 13
  • Abril
    2026

El Congreso del estado aprobó llevar a cabo mesas de trabajo para analizar la nueva Ley para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos para el Estado y Municipios de la entidad, la cual busca que las calles de Nuevo León estén en la mejor calidad posible.

La mesa de trabajo será presidida por el diputado, Miguel Lechuga, quien es presidente de la Comisión de Infraestructura, y se hace ante las exigencias de la ciudadanía de mejores calles en sus respectivos municipios.

"En este contexto, la propuesta contenida en el expediente 19435/LXXVII, relativa a la Ley para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos para el Estado y Municipios de Nuevo León, representa una oportunidad fundamental para establecer criterios técnicos uniformes, garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos, definir responsabilidades claras entre estado y municipios, implementar mecanismos de supervisión y evaluación y asegurar la correcta aplicación de recursos públicos", manifestó.

"La realización de Mesas de Trabajo permitirá incorporar la opinión de especialistas en ingeniería civil, urbanismo y movilidad, escuchar a autoridades municipales responsables de la ejecución, considerar la experiencia del sector privado y académico e integrar la voz ciudadana, directamente afectada por esta problemática", dijo el diputado Miguel Lechuga.

Estas mesas de trabajo se llevarán a cabo en la última semana de abril y se invitarán a expertos y organizaciones civiles, al igual que a los representantes de diversas autoridades tanto municipales como estatales para llegar a un acuerdo entre todos.


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