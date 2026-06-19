Lluvias colapsan vialidades en Monterrey: se reporta un fallecido

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey; una mujer fallecio por el impacto de la caída de un panorámico

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Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió la tarde de este viernes 19 de junio a la zona metropolitana de Monterrey, generando inundaciones, accidentes viales y afectaciones en distintas avenidas.

Las precipitaciones se registraron en municipios como Apodaca, San Nicolás, Monterrey y García, donde automovilistas enfrentaron condiciones de baja visibilidad, encharcamientos y tráfico detenido.

Durante la tormenta también se reportó la caída de un anuncio panorámico en San Nicolás, el cual impactó a una mujer dejandola sin vida.

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Granizo y afectaciones en vialidades

Entre los puntos más afectados se reportó la avenida Concordia y Teléfonos, en Apodaca, donde se registró fuerte lluvia con caída de granizo.

En la zona de Cumbres también se reportó la presencia de hielo.

Además, en la carretera a Laredo, a la altura de Fuerza Civil, así como en el tramo de Salinas Victoria hacia Sendero, se presentaron lluvias intensas con inundaciones.

El tráfico quedó detenido en la zona de Palmas hacia el sur debido a acumulación de agua, mientras que se registró un accidente en el cruce de Carlos Salazar y Cuauhtémoc.

Monitoreo por zonas

De acuerdo con el monitoreo realizado, las lluvias se distribuyeron de la siguiente manera:

Zona Sur: Lluvia moderada a intensa en Lázaro Cárdenas y Garza Sada.

Zona Centro: Lluvia ligera en Plaza Zaragoza; intensa sin visibilidad en Revolución y Fundidora; y de moderada a fuerte en Constitución y Gonzalitos.

Zona Norte: Lluvias de ligera a moderada con viento en Fidel Velázquez y Bernardo Reyes; moderadas a fuertes en Madero y Gonzalitos; y precipitaciones ligeras en Lincoln y Jaumave, así como en Lincoln y Real de Cumbres.

También se reportaron condiciones moderadas en Bernardo Reyes y Palacio de Justicia, así como en Bernardo Reyes y Fidel Velázquez, mientras que en Gonzalitos y Leones se registró lluvia ligera sin encharcamientos.

Cierres viales y riesgos

Elementos de Movilidad Monterrey reportaron el cierre del cruce de avenida San Nicolás y José Ángel Conchello, además de otros puntos afectados por inundaciones.

Entre los cierres activos destacan:

Ruiz Cortines y Gonzalitos; Fidel Velázquez y Copán; Aarón Sáenz y Rogelio Cantú; Garza Sada y Parque Canoas; Antiguo Camino a Villa de Santiago y Santa Anita; Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato; Ruiz Cortines y Conchello; así como carriles exprés de Morones Prieto a la altura de Félix U. Gómez.

Autoridades mantienen el monitoreo ante la presencia de lluvias y fuertes ráfagas de viento, por lo que se exhorta a la población a conducir con precaución, encender luces y reducir la velocidad.

Un gesto solidario en medio de la tormenta

En medio de las complicaciones provocadas por las lluvias registradas en Monterrey, un joven de entre 17 y 23 años protagonizó una acción que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

El ciudadano brindó apoyo a una trabajadora del sector educativo cuyo vehículo quedó varado sobre la avenida Paseo de los Leones, en los carriles de poniente a oriente, a la altura de la calle Sevilla, en la colonia Bosques de las Cumbres.

Sin importar las condiciones climáticas ni los riesgos derivados de la fuerte lluvia, el joven decidió auxiliar a la conductora y permanecer a su lado mientras enfrentaba la situación. Su intervención permitió brindar respaldo y tranquilidad a la persona afectada en un momento de incertidumbre.

Después de esta acción del joven ciudadano, el vehículo atrapado pudo avanzar sin ningún problema a su destino.