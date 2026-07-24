Lluvias dejan daños menores y apagones en Nuevo León

Las lluvias de la madrugada dejaron árboles y postes caídos, 51 cortocircuitos, un vehículo varado y apagones en colonias de Monterrey y Guadalupe.

Las lluvias y rachas de viento registradas durante la noche y la madrugada de este viernes en Nuevo León, asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Bertha, dejaron como saldo árboles y postes caídos, cables colgando, cortocircuitos y un vehículo varado, informó Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial emitido con corte a este viernes 24 de julio, a través del sistema de emergencias 911 se atendió un vehículo varado, tres reportes de postes caídos o con riesgo de colapsar, ocho árboles caídos o en peligro de caer, ocho reportes de cables colgando y 51 cortocircuitos.

Como medida preventiva, durante las precipitaciones se implementó un cierre vial en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y avenida Monterrey, en el municipio de Guadalupe.

Elementos de Protección Civil mantienen recorridos de supervisión en la Carretera Nacional, la zona norte del estado, la carretera a Laredo y el área metropolitana de Monterrey para verificar posibles afectaciones.

La dependencia informó que, hasta el momento, no se reportan cierres carreteros adicionales ni incidentes de relevancia. Asimismo, indicó que el Arroyo Topo Chico registra un 20 por ciento de su capacidad, mientras que el Arroyo Seco, los ríos Santa Catarina y La Silla permanecen sin novedades.

Las carreteras, autopistas y el Aeropuerto Internacional de Monterrey operan con normalidad.

Protección Civil de Nuevo León exhortó a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atenta a los avisos oficiales, mientras continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas desde el Centro de Operaciones de Emergencia.