Localizan a Nayeli Aguirre tras ser reportada como desaparecida

Familiares de Nayeli Aguirre Aguilar solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla, luego de ser reportada como desaparecida la noche de este lunes en Matamoros.

De acuerdo con información, la joven de 24 años fue vista por última vez alrededor de las 20:00 horas al interior de un gimnasio ubicado sobre la avenida del Niño. Sin embargo, luego de ingresar al establecimiento, Nayeli no volvió a tener contacto con sus familiares.

Nayeli contaba con dos teléfonos celulares, mismos que permanecen apagados, lo que incrementa la angustia de sus seres queridos.

Durante la búsqueda se localizó su vehículo, el cual se encontraba abierto en el estacionamiento.

Autoridades fueron notificadas y se espera que se inicien las investigaciones para dar con su paradero.

Localizan con vida a Nayeli Aguirre en Matamoros

Familiares de Nayeli Aguirre Aguilar informaron que la joven de 24 años ya fue localizada y se encuentra con bien en su domicilio.

De acuerdo con lo dado a conocer, tras la difusión de su caso en redes sociales, Nayeli fue encontrada, sin que hasta el momento se revelen mayores detalles sobre lo ocurrido.

Sus familiares agradecieron a la ciudadanía por el apoyo brindado y por compartir la información que contribuyó a su pronta localización.

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