Cerrar X
hombre_desaparecido_b46e8de9d6
Nuevo León

Localizan y auxilian a adulto mayor que se extravió en Guadalupe

El adulto mayor explicó que, durante la mañana había salido hacia la Alameda, pero en el trayecto de regreso se confundió de camino, alejándose de su domicilio

  • 07
  • Octubre
    2025

Un hombre de 88 años que había perdido el rumbo de regreso a su casa fue auxiliado por agentes de Tránsito de Guadalupe, luego de ser encontrado caminando desorientado sobre el camellón central de la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de Israel Cavazos.

De acuerdo con la información, el adulto mayor, identificado como Carlos, explicó a los oficiales que durante la mañana había salido hacia la Alameda, en el centro de Monterrey, pero en el trayecto de regreso se confundió de camino y terminó alejándose de su domicilio.

Los elementos brindaron apoyo inmediato y, tras conversar con él, iniciaron la búsqueda de su dirección. Finalmente, lograron localizar su vivienda en la colonia Faisanes Segundo Sector, donde fue recibido por una sobrina que agradeció el acompañamiento y la atención de los tránsitos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

choque_tesla_morones_prieto_1b1262e4df
Choca conductora Tesla contra árbol en Morones Prieto
Whats_App_Image_2025_07_18_at_12_52_28_AM_1_04952580f1
Alistan carril de contraflujo de Guadalupe; iniciará este lunes
accidente_menores_ilesos_e52b9bf7fa
Resultan ilesos dos menores en accidente vial en Ruiz Cortines
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×