Localizan y auxilian a adulto mayor que se extravió en Guadalupe

Un hombre de 88 años que había perdido el rumbo de regreso a su casa fue auxiliado por agentes de Tránsito de Guadalupe, luego de ser encontrado caminando desorientado sobre el camellón central de la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de Israel Cavazos.

De acuerdo con la información, el adulto mayor, identificado como Carlos, explicó a los oficiales que durante la mañana había salido hacia la Alameda, en el centro de Monterrey, pero en el trayecto de regreso se confundió de camino y terminó alejándose de su domicilio.

Los elementos brindaron apoyo inmediato y, tras conversar con él, iniciaron la búsqueda de su dirección. Finalmente, lograron localizar su vivienda en la colonia Faisanes Segundo Sector, donde fue recibido por una sobrina que agradeció el acompañamiento y la atención de los tránsitos.

