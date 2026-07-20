Localizan restos humanos en Motel Nueva Castilla, en Escobedo

Durante la madrugada de este lunes se reportara el descubrimiento por parte de un grupo de presuntos creadores de contenido que ingresó al inmueble.

Autoridades investigan el presunto hallazgo de restos humanos al interior del Motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, luego de que durante la madrugada de este lunes se reportara el descubrimiento por parte de un grupo de presuntos creadores de contenido que ingresó al inmueble.

De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes habrían entrado a las instalaciones del motel y, al revisar la habitación 156, aseguraron haber localizado lo que aparentaba ser el cuerpo de una persona, por lo que de inmediato realizaron el reporte a las autoridades.

Tras la llamada de emergencia, policías municipales resguardaron el perímetro, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, realizan las diligencias correspondientes para confirmar si efectivamente se trata de restos humanos o de algún otro indicio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el hallazgo, por lo que las investigaciones continúan y será el resultado de las inspecciones periciales el que determine la naturaleza de lo encontrado.

De manera extraoficial, trascendió que semanas atrás otros creadores de contenido y youtubers habían realizado un reporte similar, al señalar que dentro del motel podría encontrarse un cuerpo. Sin embargo, en aquella ocasión la denuncia presuntamente no prosperó al no existir elementos suficientes para corroborar la información.

Fue durante la madrugada de este lunes cuando se realizó un nuevo reporte, lo que derivó en una nueva movilización de las autoridades y el inicio de las investigaciones en el inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León será la encargada de informar el resultado de las diligencias una vez que concluyan las inspecciones en la habitación 156 y se determine si existe un hecho constitutivo de delito.