Nuevo León

Maestros sombra serán apoyo clave para niños con autismo

La propuesta plantea que escuelas cuenten con estos acompañantes especializados para facilitar el aprendizaje y garantizar una verdadera inclusión en las aulas

  • 11
  • Diciembre
    2025

La figura de los maestros sombra podría convertirse en un apoyo clave para niñas y niños con autismo y otras neurodivergencias en Nuevo León, gracias al avance de la nueva Ley de Educación, que fue aprobada en comisiones del Congreso local. La propuesta plantea que las escuelas cuenten con estos acompañantes especializados —además de psicólogos y personal de apoyo— para facilitar el aprendizaje y garantizar una verdadera inclusión en las aulas.

Desde que inició la discusión de la ley, uno de los temas centrales ha sido la atención a estudiantes con discapacidad, autismo y otras condiciones que requieren un acompañamiento diferente al de los menores neurotípicos. Su proceso de aprendizaje suele presentar retos adicionales, por lo que organizaciones civiles habían insistido en la necesidad de adaptar los modelos educativos.

En la sesión de la Comisión de Educación del pasado martes se revisó un dictamen de más de 700 páginas, donde se establece la obligación de que los centros escolares cuenten con maestros sombra o especialistas que apoyen a los docentes regulares; espacios de regulación sensorial; tiempos extendidos para evaluaciones; adaptaciones de aprendizaje; y esquemas alternativos de participación en actividades de desarrollo humano.

“El fondo de esta nueva ley es la inclusión. La hemos trabajado de la mano con asociaciones civiles, y ahí es donde se fortalece”, explicó la diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación.

El tema tomó fuerza después de que El Horizonte documentara, el 25 de octubre, casos de discriminación en colegios privados de Monterrey, donde se negó la inscripción a niños con autismo pese a que la ley lo prohíbe. Uno de ellos fue el de Nancy Villarreal, madre de Florencia, una niña de tres años diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista, rechazada en al menos cuatro planteles de la zona Cumbres.

Aunque la nueva ley busca modernizar el sistema educativo bajo un enfoque de inclusión total, su futuro en el pleno aún es incierto. Los grupos legislativos de Morena y Movimiento Ciudadano se abstuvieron en la votación, lo que podría dificultar su aprobación definitiva.

Morena argumentó que al menos el 28% de los artículos presentan inconsistencias y señalaron que varias de sus propuestas no fueron consideradas, como la referente al uso de mochilas transparentes para reforzar la seguridad escolar.

“Esta iniciativa buscaba promover el uso de mochilas transparentes mediante información y sensibilización, no imponer una obligatoriedad. Además, identificamos que 64 artículos requieren ajustes de fondo o de forma”, expuso la diputada Reyna Reyes, integrante de la comisión.


