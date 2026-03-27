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Nuevo León

Autismo en escuelas privadas enfrenta exclusión y cobros

Datos de la CEDHNL revelaron un aumento de quejas, mientras la nueva ley busca inclusión con maestros sombra y programas especializados

  • 27
  • Marzo
    2026

La exclusión y discriminación contra niños con autismo y discapacidad en escuelas de Nuevo León sigue siendo un problema grave, con un aumento de más de 11 veces en las quejas en los últimos cinco años, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL).

Acabar con la discriminación en escuelas públicas y privadas representa un reto, ya que muchas instituciones se niegan a aceptar a menores con alguna discapacidad o condición de neurodivergencia.

Organizaciones de padres han documentado al menos 300 casos de exclusión desde 2022, principalmente en colegios privados, donde se imponen condiciones económicas para permitir el ingreso.

“Te piden un maestro sombra y, si no lo puedes pagar, no puedes inscribir a tu hijo”, denunció Alejandro Torres, de la asociación SoFe Unidos por el Autismo.

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'Maestros sombra', un requisito costoso

Uno de los principales obstáculos es la exigencia de contar con “maestros sombra”, docentes que acompañan a los alumnos con autismo dentro del aula.

El problema es que este apoyo puede costar hasta 12,000 pesos mensuales, gasto que en muchos casos deben cubrir los padres de familia.

Esto genera una barrera económica que limita el derecho a la educación inclusiva para cientos de menores.

Quejas por discriminación aumentan más de 1,100%

Datos de la CEDHNL revelan que las denuncias por violaciones a derechos de niños con discapacidad crecieron más de 1,100%, al pasar de cuatro casos en 2021 a 51 en 2025.

En lo que va de 2026, ya se han registrado seis quejas adicionales.

“Se evidencia la negativa del derecho a la educación y afectaciones a la integridad de niñas y niños”, advirtió la presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano.

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Nueva Ley de Educación busca inclusión

Ante este panorama, el Congreso de Nuevo León aprobó una nueva Ley de Educación que establece la obligación de garantizar la educación inclusiva en escuelas públicas y privadas.

La legislación contempla:

  • Implementación de maestros sombra
  • Programas educativos especializados
  • Capacitación docente en neurodivergencia
  • Infraestructura adaptada

También incluye metodologías adaptadas, apoyos sensoriales y la creación de un registro estatal de estudiantes neurodivergentes.

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Advierten falta de presupuesto y consenso

Sin embargo, la ley fue aprobada sin el respaldo de todas las bancadas y sin un presupuesto definido, por lo que existe el riesgo de que sea vetada.

La diputada Perla Villarreal reconoció que su implementación será gradual y compleja.

“No va a pasar de un día para otro, pero establece el camino hacia escuelas más justas e inclusivas”, señaló.

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Casos de discriminación persisten en aulas

Más allá de la legislación, padres de familia denuncian que la falta de capacitación docente sigue provocando exclusión dentro de los planteles.

Un ejemplo es el caso de la hija de Alejandro Torres, quien fue excluida de un evento escolar por no poder adaptarse al entorno.

“La dejaron afuera llorando y nadie intentó incluirla”, relató.

Estos casos reflejan que el problema no solo es de acceso, sino también de integración real dentro de las escuelas.

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Un reto estructural para Nuevo León

Especialistas y legisladores coinciden en que garantizar la inclusión educativa requerirá cambios profundos en el sistema, desde infraestructura hasta cultura social.

El desafío no solo es legal, sino también institucional, para asegurar que todos los niños, sin importar su condición, puedan ejercer plenamente su derecho a la educación.


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