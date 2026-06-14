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Nuevo León

¡Marea vikinga! Toma afición sueca el Parque del Agua

Los visitantes extranjeros no han ocultado su fascinación tanto por la calidez de los locales como por la geografía de la ciudad

  • 14
  • Junio
    2026

El ambiente mundialista ya se siente con fuerza en la urbe regia.

A horas de que ruede el balón en el Estadio Monterrey para el encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez, pactado a las 20:00 horas, la marea amarilla y azul ha comenzado a hacerse presente con gran entusiasmo.

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El Parque del Agua se ha convertido en el epicentro de la fiesta previa. Cientos de fanáticos del país europeo, portando orgullosamente sus playeras y banderas, ya se concentran en el lugar para vivir al máximo la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los visitantes extranjeros no han ocultado su fascinación tanto por la calidez de los locales como por la geografía de la ciudad. 
El trato de los regiomontanos ha dejado una excelente impresión en la fanaticada escandinava.

“Es muy agradable (la ciudad). La gente es muy agradable y nos dan la bienvenida. Así que todo el mundo, incluso si no tengo la camiseta, todo el mundo es muy agradable”, indicó una aficionada sueca en entrevista para El Horizonte.

Además de la hospitalidad, la mayoría de los aficionados europeos coincidieron en estar gratamente sorprendidos por las imponentes montañas que rodean a la urbe regia, las cuales han servido como el escenario perfecto para las fotografías del recuerdo.


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