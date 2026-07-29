Más de 7 mil bebés nacen en hospitales del IMSS en Nuevo León

Hospitales del IMSS en Nuevo León atendieron 7 mil 760 nacimientos durante el primer semestre de 2026 con atención especializada para madres y recién nacidos.

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Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León atendieron 7 mil 760 nacimientos entre enero y junio de 2026, cifra que refleja la demanda de servicios obstétricos y neonatales en la entidad.

Los partos fueron registrados en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23, en Monterrey; el Hospital General de Zona No. 67, en Apodaca; el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 6, en San Nicolás de los Garza; además de los Hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar No. 11, en Montemorelos, y No. 12, en Linares.

El Instituto informó que la atención estuvo a cargo de equipos multidisciplinarios integrados por especialistas en Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología, personal de Enfermería y otras áreas de apoyo, quienes brindan seguimiento antes, durante y después del nacimiento.

Las unidades hospitalarias cuentan con áreas de Tococirugía y Neonatología equipadas con tecnología especializada, además de servicios de urgencias obstétricas disponibles las 24 horas para atender emergencias relacionadas con el embarazo y el parto.

Como parte de la atención materno-infantil, el IMSS impulsa prácticas como el parto humanizado, el alojamiento conjunto de madre e hijo, el inicio temprano de la lactancia materna y la aplicación del tamiz neonatal, con el objetivo de favorecer el desarrollo del recién nacido y detectar de manera oportuna posibles enfermedades.