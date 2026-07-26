Impulsa NL a MiPyMEs con financiamiento y capacitación

Para obtener más información, los interesados pueden acudir al Centro de Atención PYMES, ubicado en el Edificio Páez, en la calle 5 de Mayo 521 Oriente

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Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar más oportunidades de empleo, el Gobierno de Nuevo León invitó a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) a aprovechar los programas especializados que ofrece la administración estatal.

El secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna, destacó que, a través de la Secretaría de Economía, no sólo se busca atraer nuevas inversiones al estado, sino también fortalecer a las empresas ya establecidas, facilitando su integración a cadenas de suministro y creando condiciones favorables para su crecimiento y permanencia.

“En Nuevo León queremos que las empresas pequeñas tengan las mismas oportunidades de crecer que cualquier gran compañía. Nuestro compromiso es acompañarlas con capacitación, financiamiento y herramientas que les permitan innovar, ser más competitivas y abrir nuevas oportunidades para sus negocios”, indicó el funcionario estatal.

“Cada empleo que se genera en una micro o pequeña empresa fortalece a una familia y a nuestra economía. Por eso seguiremos respaldando a quienes emprenden con programas que realmente respondan a sus necesidades”, afirmó.

Convocan a empresarios y emprendedores

Flores Serna hizo un llamado a los empresarios y emprendedores a acercarse a la Secretaría de Economía para recibir acompañamiento, tanto si se encuentran en la etapa inicial de su proyecto como si buscan incrementar su competitividad, incorporar nuevas tecnologías o ampliar sus oportunidades de negocio.

Entre los programas disponibles destacó Impulso Nuevo León, que facilita el acceso a esquemas de financiamiento y a créditos mediante el Fondo de Crecimiento (FOCRECE). Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 81 2512 0094.

Ofrecen capacitación y asesoría para las MiPyMEs

Además, explicó que las MiPyMEs pueden acceder a servicios de asesoría y capacitación para la formalización de sus negocios, registro de marca y propiedad intelectual, procesos de digitalización y comercio exterior.

También pueden integrarse al programa Hecho en Nuevo León, diseñado para fortalecer el posicionamiento y la promoción de productos elaborados en la entidad.

Para obtener más información, los interesados pueden acudir al Centro de Atención PYMES, ubicado en el Edificio Páez, en la calle 5 de Mayo 521 Oriente, Centro de Monterrey, o comunicarse al teléfono 81 8181 7643.