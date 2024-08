Más llenas que nunca; así las presas de Nuevo León

Las presas en Nuevo León ya tienen las compuertas cerradas y siguen acumulando más y más aguas quedando con niveles que tenían años sin verse en la entidad.

El director del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Luis Carlos Alatorre Cejudo, informó el nivel de las presas en sus redes sociales y al menos dos de ellas están en su capacidad máxima.

Cerro Prieto es la presa que más llena está, pues tiene un nivel de 308.33 millones de metros cúbicos de almacenamiento lo que representa un 102.78% de su capacidad.

Esta presa tuvo sus compuertas abiertas desde el 19 hasta el 30 de julio, pues para la fecha en la que se abrieron las compuertas se encontraba en un 101.85% de llenado y comenzaron con el desfogue para evitar afectaciones en la estructura.

La presa La Boca actualmente está en un 99.12% de llenado con 34.69 millones de metros cúbicos de agua; este embalse ha sido el que más veces ha abierto sus compuertas desde el mes de junio cuando pasó por Nuevo León la tormenta tropical Alberto, con un total de seis veces.

Por otra parte, la Presa El Cuchillo tiene 88.39% de almacenamiento, siendo esta la presa con más capacidad de llenado con 1 mil 123 millones de metros cúbicos y actualmente está en 991.602 millones de metros cúbicos.

Las presas de Nuevo León tenían más de cinco años que no presentaban estos niveles de agua, incluso, la presa Cerro Prieto desde el 2011 no se veía así de llena y no había tenido la oportunidad de recuperarse a causa de la sequía que atravesaba el estado.

