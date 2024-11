Mauricio Fernández felicita a su equipo tras liderar encuesta

A un mes y medio de iniciadas las actuales alcaldías, la gestión del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, obtuvo la primera posición de alcaldes mejor evaluados de una encuestadora.

Razón por la cual, el edil se congratuló y dijo que el reconocimiento es para su equipo de trabajo.

"Mucho muy contento (…) y la verdad es que es muy halagador", dijo Fernández Garza.

"No estoy para presumir ni mucho menos, pero sí agradecido de que me estén dando este reconocimiento (…) no es un trabajo nada más mío, esto es un reconocimiento al equipo, al trabajo que está haciendo la administración", dijo Fernández Garza.

De acuerdo con la casa encuestadora Rubrum, en el top 20 de presidentes municipales de México se encuentra Fernández Garza, de San Pedro, en primer lugar.

Esta encuesta fue en torno a cuatro temas importantes, seguridad, cercanía, servicios públicos y desempeño, en estos rubros el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, se mantuvo en la primera posición.

