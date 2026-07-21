Mijes llama a construir un gobierno cercano a la ciudadanía

Mijes aseguró que una de las principales demandas de la población es contar con autoridades cercanas que escuchen y atiendan las necesidades

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Tras recorrer municipios del norte, sur, la región citrícola y el área metropolitana, Andrés Mijes aseguró que una de las principales demandas de la población es contar con autoridades cercanas que escuchen y atiendan las necesidades de la ciudadanía.

Así mismo señaló que, durante sus encuentros con habitantes de distintas regiones del estado, ha identificado un reclamo constante por un Gobierno que dé respuesta a los problemas reales de la gente."La gente quiere un Gobierno que los escuche", afirmó Mijes durante su gira por diversos municipios de Nuevo León.

También indicó que esta visión forma parte de la denominada 4T Norteña, alineada con los principios del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde, dijo, gobernar significa estar del lado de la ciudadanía.

Como parte de su recorrido, Mijes ha visitado municipios como Doctor Arroyo, Aramberri, Galeana, Anáhuac, Lampazos, Apodaca, Salinas Victoria, Mina, Hidalgo y Villaldama, y adelantó que en los próximos días continuará su gira por más localidades del estado.