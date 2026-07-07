Nuevo León Inicio / Nuevo León / Asegura Mijes que traerá renovación al gobierno de NL Asegura Mijes que traerá renovación al gobierno de NL Añadió que el objetivo central de este movimiento es construir un estado con mayor bienestar social, logrando que el dinamismo y el crecimiento económico Por Carlos Nava | 07 Julio 2026

En el marco de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Andrés Mijes afirmó que Nuevo León requiere un cambio urgente en la forma de gobernar, orientándose hacia un modelo que privilegie la cercanía con la ciudadanía y ofrezca soluciones reales a las problemáticas locales. Durante la realización de las Asambleas Informativas en la entidad, Mijes señaló que es indispensable consolidar una estructura de gobierno estatal que complemente y haga realidad el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en territorio regiomontano. “Por eso quiero ser coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación en Nuevo León, por eso tenemos que tener un gobierno sensible, que escuche y que involucre a todos los actores de la sociedad para pasar de los problemas comunes a las soluciones comunes”, declaró de manera contundente.

El aspirante añadió que el objetivo central de este movimiento es construir un estado con mayor bienestar social, logrando que el dinamismo y el crecimiento económico característicos de la región vayan acompañados de políticas públicas inclusivas. Detalló que estas acciones deben beneficiar directamente a las familias de Nuevo León y reducir de forma prioritaria las brechas de desigualdad vigentes.

Como parte de este despliegue territorial, Mijes ha sostenido diversos encuentros con sectores clave de la población, sosteniendo reuniones de trabajo con:

Jóvenes, artistas y deportistas locales.

Mujeres y colectivos sociales.

Transportistas y el sector empresarial del estado.

Finalmente, el político neoleonés confirmó que continuará llevando las Asambleas Informativas de la Defensa de la Transformación a todos los rincones de los municipios del estado con la finalidad de seguir sumando voluntades hacia el proyecto de nación en la entidad.