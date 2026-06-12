Vecinos de San Nicolás respaldan proyecto de Andrés Mijes

Al menos 300 vecinos de la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza, sostuvieron un encuentro con Andrés Mijes, donde expusieron diversas necesidades de la comunidad y reconocieron las acciones que, señalaron, impulsa para la transformación de Nuevo León.

Durante la reunión, los asistentes plantearon como prioridad el fortalecimiento de los espacios deportivos existentes, con el objetivo de que más niñas, niños y jóvenes puedan acceder a actividades recreativas y de desarrollo.

Asimismo, solicitaron la implementación en el municipio de modelos educativos similares a la Escuela de Artes y Oficios ubicada en la colonia Alianza, donde se imparten cursos relacionados con mecatrónica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

En su mensaje, Mijes destacó la importancia de construir soluciones de manera conjunta con la ciudadanía y aseguró que su visión está enfocada en la cercanía con la población.

"La visión que traigo es una visión de trabajo, una visión de cercanía, una visión de apoyo, pero sobre todo una visión de inclusión. Que pasemos de los problemas comunes a las soluciones comunes, que no se tomen las decisiones en un escritorio", expresó.

El funcionario explicó que busca convertirse en "coordinador de la transformación" en Nuevo León, con la intención de encabezar un gobierno que mantenga contacto directo con la ciudadanía y atienda las principales problemáticas del estado.

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