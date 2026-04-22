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Nuevo León

Estado acusa a Mijes de politizar obras y niega adeudo

Miguel Flores, lanzó un fuerte señalamiento contra el alcalde de Escobedo, al acusarlo de politizar la falta de avances en las obras del Triángulo Norte

  • 22
  • Abril
    2026

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lanzó un fuerte señalamiento contra el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, al acusarlo de politizar la falta de avances en las obras del Triángulo Norte, además de rechazar que el Estado tenga adeudos con el municipio por este proyecto vial.

El funcionario estatal afirmó que, si bien todas las obras de infraestructura son relevantes, corresponde al Municipio acercarse a la Tesorería estatal para revisar la situación financiera y dar seguimiento adecuado a los trabajos.

Pide revisar finanzas y avanzar en obra

“Yo lo que les diría es que quien está encargado que se acerque a Tesorería, que vean los números cómo están y que se concluya de acuerdo a como se debe de concluir”, expresó.

Flores Serna indicó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que el alcalde haya sostenido reuniones con la autoridad hacendaria estatal, lo cual consideró preocupante ante el paso del tiempo.

“Los tiempos siguen pasando y vemos que no le dan prioridad a las obras que deben darle prioridad”, dijo.

Rechaza adeudos y señala responsabilidad municipal

El secretario subrayó que el Gobierno estatal no está obligado a financiar obras municipales, aunque reconoció que ha existido disposición para colaborar en el proyecto.

“Quiero ser muy claro, esta obra no tiene por qué el Gobierno del Estado meterse a pagar la obra municipal. Que hay voluntad, se hizo un compromiso, sí, pero tienen que hacer las cosas con orden y una administración adecuada”, sostuvo.

Asimismo, negó categóricamente que exista algún adeudo por parte del Estado hacia el municipio en relación con esta obra.

“Eso que dice el alcalde, que me deben dinero, pues claro que no, eso no es cierto”, afirmó.

Llamado a evitar politización

Flores Serna criticó que el tema se traslade al ámbito político e hizo un llamado a privilegiar el trabajo institucional en beneficio de la ciudadanía.

“Me parece la verdad algo inaceptable estar politizando asuntos. Yo creo que debemos de trabajar por la gente, no estar viendo el cómo no, que si no hay condiciones. Ojalá y ya nos pongamos a trabajar”, expresó.

Agregó que actualmente existe coordinación entre distintas autoridades, como se refleja en las mesas de seguridad, por lo que consideró innecesarias las confrontaciones.

“Yo veo que hay una coordinación con todas las autoridades, lo podemos ver en la mesa de seguridad. No debemos estar cayendo en este tipo de dinámicas”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a actuar con profesionalismo y coordinación para que las obras puedan avanzar en beneficio de la población.


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