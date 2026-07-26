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Miles abarrotan centro de Santiago para fiestas patronales

Las actividades se desarrollaron en un ambiente festivo, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas y eventos culturales.

Por Vanessa Aguilar | 26 Julio 2026

Con un ambiente de fe, tradición y convivencia familiar, miles de personas participaron en las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, una de las celebraciones más representativas del municipio de Santiago.

Los residentes y visitantes se dieron cita en la Plaza Ocampo para disfrutar de las actividades religiosas, culturales y musicales preparadas con motivo de esta festividad, que año con año reúne a la comunidad para preservar sus tradiciones.

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A través de sus canales oficiales, el alcalde David de la Peña agradeció a la ciudadanía por sumarse a la celebración y disfrutar de esta emblemática fecha.

“Con un ambiente lleno de fe, tradición y alegría, cientos de familias se dieron cita para disfrutar de las actividades religiosas, culturales y musicales que dieron vida a esta gran festividad", expresó el edil.

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Las actividades se desarrollaron en un ambiente festivo, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas y eventos culturales.

Con esta celebración, el municipio de Santiago reafirmó su compromiso de preservar las tradiciones que forman parte de su identidad y fortalecen la convivencia entre las familias y visitantes.

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