Los Payasónicos conquistan el FIFA Fan Fest en Monterrey

Miles de asistentes disfrutaron del esperado concierto en Parque Fundidora, donde el grupo ofreció una noche llena de nostalgia, sorpresas y emotivos momentos

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Los Payasónicos prometieron que la espera valdría la pena y, tras la reprogramación de su presentación en el FIFA Fan Festival, lo cumplieron y ¡armaron la fiesta en grande!

Finalmente llegaron anoche al Escenario Live, instalado en el Parque Fundidora, luego de que su show fue aplazado una semana para garantizar la seguridad de los asistenes.

El movimiento en la agenda no afectó, pues fueron miles de personas las que atendieron a la invitación y disfrutaron del espectáculo del grupo de payosos regios.

El espectáculo, que arrancó en punto de las 19:00 horas, permitió a muchos de los presentes recordar las canciones favoritas de su niñez o de su adolescencia, temas que marcaron a toda una generación.

Pero además, el grupo ofreció la oportunidad a los más chavos de escuchar en vivo canciones que conocieron a través de las nuevas redes sociales, como Tik Tok.

Durante el show hubo varios momentos muy emotivos, el primero de ellos fue la gran ovación que recibió Pompo, quien dio gran muestra de su profesionalismo al presentarse a pesar de estar en duelo tras el reciente fallecimiento de su esposa.

Miles de personas “apacharon su corazón” con aplausos y el grito de “No estás solo”, lo que conmovió hasta las lágrimas al animador regio y propició un abrazo grupal entre sus compañeros.

La aparición sorpresa de Ratón también hará que la ocasión sea inolvidable, para quienes fueron testigos de su actuación sorpresa y del reencuentro de los hermanos Campa y su papá en escena.

El éxito de la velada reafirma el arrastre y la vigencia de Los Payasónicos en su tierra natal, pues no hubo quien no celebrara su presencia o coreara sus canciones.