Monterrey celebra nueva edición de 'Recicla, Resuelve'

La ciudadanía acudió en sus vehículos para entregar diversos materiales, los cuales fueron recopilados y clasificados antes de ser canalizados a especialistas

Con la participación de más de 400 personas, el Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, llevó a cabo con éxito una nueva edición del programa "Recicla y Resuelve", iniciativa diseñada para incentivar el correcto manejo de residuos y avanzar en la construcción de una ciudad más sostenible.

La jornada, orientada a fortalecer la cultura del reciclaje y reducir el impacto de los residuos sólidos urbanos, se desarrolló durante tres horas bajo la modalidad drive-thru en el estacionamiento de una tienda.

En el lugar, la ciudadanía acudió en sus vehículos para entregar diversos materiales, los cuales fueron recopilados y clasificados por personal municipal antes de ser canalizados a empresas e instituciones especializadas para su posterior aprovechamiento.

El evento contó con la presencia de Alicia Steele Mota, directora de Atención al Cambio Climático, quien destacó el compromiso de la administración encabezada por el alcalde Adrián de la Garza para consolidar proyectos socioambientales de la mano con la comunidad.

Como incentivo y símbolo de agradecimiento por su compromiso con el entorno, los ciudadanos participantes recibieron una planta nativa.

El impacto de la actividad fue posible gracias a la alianza con diversas organizaciones y empresas expertas en gestión de materiales.