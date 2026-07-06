Monterrey frena puente "La Virgen" por dañar drenaje pluvial

La suspensión de actividades se mantendrá vigente hasta que la empresa encargada regularice su situación y presente un plan de remediación

Al considerar que existe una afectación directa al drenaje pluvial que desfoga el agua de lluvia de la zona sur-centro hacia el Río Santa Catarina, el municipio de Monterrey suspendió la construcción del gobierno estatal del puente peatonal "La Virgen".

Autoridades municipales confirmaron que el pluvial fue obstruido durante el vaciado de los pilotes del puente.

“Debido a las afectaciones al drenaje pluvial que desfoga el agua de lluvia de la zona sur-centro hacia el Río Santa Catarina, este lunes el Gobierno de Monterrey suspendió la construcción del “Puente Peatonal La Virgen”, informó el municipio a través de un comunicado.

Autoridades advierten riesgo de inundaciones

Las autoridades municipales aseguraron que esta situación representa un riesgo mayor, ya que impide el desahogo correcto del agua y podría generar severos encharcamientos o inundaciones en las vialidades contiguas.

“Elementos de las Direcciones de Inspección Urbana de la Secretaría del Ayuntamiento, la de Desarrollo Verde de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y de la Secretaría de Servicios Públicos, supervisaron los trabajos de la obra estatal sobre el talud de las avenidas Constitución y Morones Prieto a la altura de la colonia Loma Larga”, señalaron tras la inspección. “Confirman que el pluvial fue obstruido con el vaciado de los pilotes del puente, impidiendo el completo y eficaz desahogo de agua, lo que podría provocar encharcamientos e incluso inundaciones en las vialidades contiguas”.

La inspección de la obra estatal estuvo ubicada en el talud de las avenidas Constitución y Morones Prieto, a la altura de la colonia Loma Larga.

Detectan falta de permisos y proyecto ejecutivo

Durante la revisión, las dependencias informaron que la construcción carece de los permisos correspondientes.

“Además de constatar que la construcción carece de los permisos correspondientes, se comprobó la falta de un proyecto ejecutivo que indique cómo sortear el equipamiento urbano ya existente”.

La suspensión temporal, indicaron, se fundamentó en el artículo 392 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León, el cual faculta al municipio a supervisar obras, comprobar el cumplimiento de la norma y aplicar medidas de seguridad o sanciones.

La suspensión de actividades se mantendrá vigente hasta que la empresa encargada regularice su situación y presente un plan de remediación que sea validado por las autoridades regiomontanas.

Cabe destacar que el Puente Peatonal "La Virgen" es un proyecto diseñado para conectar las avenidas Constitución y Morones Prieto, formando parte de las obras de movilidad complementarias a la Línea 4 del Monorriel.