Nuevo León

Anuncia gobernador inicio de obra del 'Puente de la Virgen'

Samuel García anunció el inicio de la construcción del Puente de la Virgen, una obra clave que conectará las avenidas Morones Prieto y Constitución

  • 01
  • Diciembre
    2025

En un movimiento enfocado en la movilidad y planeación urbana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció el inicio de la construcción del Puente de la Virgen, una obra clave que conectará las avenidas Morones Prieto y Constitución, cruzando el emblemático Río Santa Catarina.

El anuncio se realizó en el marco de la tradicional peregrinación del DIF de Nuevo León, la cual encabezaron y que, según reportes de la dependencia, registró una participación récord de más de mil 800 colaboradores y sus familias.

Desde las oficinas del DIF en Morones Prieto, el mandatario detalló las obras que buscan mejorar la infraestructura en la zona, destacando no solo la construcción de dos nuevos puentes, sino también la remodelación integral del Puente del Papa.

"Vamos a construir puentes para conectar la Independencia, la zona de medicina del Obispado con el metro. De aquí a mayo vamos a remodelar siete puentes, primero el del Papá, y ahora el nuevo puente del Papa, porque lo vamos a remodelar completamente, va a tener otros dos puentes gemelos", explicó García.

El gobernador enfatizó la relevancia histórica y social del nuevo proyecto.

"Uno, es el que hoy arranca, el Puente de la Virgen, no sé si recuerden que teníamos una virgencita en el río que se la llevó la tormenta Alex y luego con el ciclón Alberto volvió a salir y justo en ese lugar está contemplado el Puente de la Virgen que va a conectar toda la zona de la Independencia, que es un barrio originario, tradicional de Monterrey y va a tener una entrada directa a una estación del metro que le vamos a llamar Estación La Virgen".

El Puente de La Virgen, que tendrá una longitud de más de 250 metros lineales y 13 metros de ancho, está diseñado para beneficiar directamente a los habitantes de las áreas del Obispado, Loma Larga e Independencia. 

El proyecto garantizará una conexión segura y accesible a las estaciones de la Línea 4 del Metro, facilitando significativamente los traslados cotidianos de los usuarios.

Tras el anuncio de infraestructura, el gobernador, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León y Gloria Bazán Villarreal, Directora General del DIF Nuevo León, encabezaron el contingente en la peregrinación hacia el Santuario de La Virgen de Guadalupe.

La Directora del DIF-NL destacó la masiva asistencia, agradeciendo el apoyo de las autoridades y confirmando que la dependencia rompió el récord de participantes con más de mil 800 personas. 

El numeroso grupo, lleno de colorido y tradición, asistió posteriormente a la misa oficiada por el Arzobispo de Monterrey.


