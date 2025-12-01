Cerrar X
Nuevo León

Presenta Samuel García proyecto del nuevo Puente de la Virgen

El gobernador de Nuevo León dio a conocer que el proyecto conectara la futura estación del metro La Virgen con la avenida Morones Prieto

  • 01
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer el proyecto del puente de la virgen, que conectara la futura estación del metro la virgen con la avenida Morones Prieto.

El mandatario estatal, destacó que el proyecto estaría culminado para el mes de mayo, donde miles de ciudadanos podrán disfrutar de esta conexión.

Asimismo, resaltó que en la parte central del puente se colocará la virgen que habría desaparecido en el huracán Alex y posteriormente encontrada en el huracán Hanna.

Luego de dar a conocer el proyecto, el gobernador en compañía de Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, dieron inicio a la tradicional peregrinación del DIF, partiendo de las instalaciones ubicadas en la avenida Morones Prieto, hasta la basílica de Guadalupe en la colonia Independencia.

Finalmente tras el arribo al santuario, se realizó la misa en agradecimiento, donde se colocaron rosas naranjas frente el altar.


