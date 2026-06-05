Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo

Un motociclista perdió la vida la tarde de este viernes luego de verse involucrado en un accidente vial en el cruce de las avenidas Unión y De las Industrias, en la colonia Santa Luz.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el mencionado crucero y participaron una motocicleta Italika D125 y una unidad Mercedes-Benz perteneciente a la ruta 209.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Oswaldo Álvaro Fuentes, quien conducía la motocicleta al momento del impacto. Tras el reporte de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la unidad de transporte urbano fue identificado como José “N”, quien se fue detenido luego de este percance.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la mecánica exacta del accidente, por lo que serán los peritajes los que determinen las circunstancias en que ocurrió el fatal choque.

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