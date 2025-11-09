Cerrar X
Nuevo León

Muestra avances la osa Mina tras su rescate de La Pastora

La Fundación Invictus ha mostrado los avances en su recuperación, destacando que el animal ha comenzado a recuperar su pelaje, su movilidad y su apetito

  • 09
  • Noviembre
    2025

Luego de haber llegado en condiciones críticas, la osa Mina continúa su proceso de recuperación en la Fundación Invictus, ubicada en el estado de Hidalgo.

Mina, una osa negra rescatada del zoológico La Pastora en el municipio de Guadalupe, fue trasladada en septiembre después de presentar desnutrición severa, pérdida de pelaje, engrosamiento de la piel y heridas visibles.

A su llegada, los especialistas detectaron una enfermedad cutánea y una condición cardíaca, por lo que inició un tratamiento intensivo con medicamentos y cuidados veterinarios especializados.

A través de redes sociales, la Fundación Invictus ha mostrado los avances en su recuperación, destacando que el animal ha comenzado a recuperar su pelaje, su movilidad y su apetito.

Aunque su estado de salud sigue siendo delicado, los expertos señalan que Mina muestra una mejoría constante, resultado de la atención y seguimiento que recibe desde su traslado.


Comentarios

Etiquetas:
