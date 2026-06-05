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Nuevo León

Inauguran Arca Continental y PetStar planta de reciclaje de PET

El recorrido muestra cómo funciona el modelo Botella a Botella, donde las botellas recuperadas pueden reincorporarse nuevamente como nuevos envases

  • 05
  • Junio
    2026

Reciclar una botella puede parecer algo pequeño, pero detrás de esa acción existe todo un proceso que permite que ese material pueda seguir aprovechándose una y otra vez. En Monterrey, Arca Continental, Coca-Cola México y PetStar inauguraron Vive PetStar, un nuevo espacio para ayudar a que más personas conozcan cómo funciona la economía circular del PET.

Ubicado dentro del Centro de Acopio PetStar Escobedo, el recorrido muestra cómo funciona el modelo Botella a Botella, donde las botellas recuperadas pueden reincorporarse nuevamente como nuevos envases.

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Queremos que las personas entiendan que la economía circular va mucho más allá del reciclaje. Aquí mostramos cómo una botella puede recuperarse, separarse, reciclarse y convertirse nuevamente en un nuevo envase de PET grado alimenticio. Eso permite que el material siga circulando dentro de la economía y no termine como residuo, señaló Carlos Mendieta, director de comunicación de PetStar.

Hoy, México es referente mundial en reciclaje de PET grado alimenticio gracias al modelo Botella a Botella impulsado por PetStar.

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Porque fortalecer la cultura de reciclaje también significa ayudar a que más personas comprendan cómo funciona realmente este proceso y cómo pueden participar. Por eso impulsamos iniciativas como Con Todo Por Favor, el botón de reciclaje en Rappi y distintos puntos de recuperación en lugares como Cinépolis y Sealand, que ayudan a recuperar más botellas de PET en Monterrey, comentó David Moreno, director de sustentabilidad de Arca Continental.

Las botellas recuperadas a través de estas iniciativas llegan al Centro de Acopio PetStar Escobedo, donde posteriormente son recicladas para convertirse en nuevas botellas.

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Las personas interesadas pueden ingresar a PetStar.mx, donde encontrarán información sobre Vive PetStar y podrán solicitar visitas a este Centro de Acopio PetStar Escobedo, cerró Mendieta.

En el marco de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental continúa impulsando junto con Coca-Cola México y PetStar acciones para fortalecer la cultura de reciclaje y la economía circular en Nuevo León.

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