Inauguran Arca Continental y PetStar planta de reciclaje de PET

Reciclar una botella puede parecer algo pequeño, pero detrás de esa acción existe todo un proceso que permite que ese material pueda seguir aprovechándose una y otra vez. En Monterrey, Arca Continental, Coca-Cola México y PetStar inauguraron Vive PetStar, un nuevo espacio para ayudar a que más personas conozcan cómo funciona la economía circular del PET.

Ubicado dentro del Centro de Acopio PetStar Escobedo, el recorrido muestra cómo funciona el modelo Botella a Botella, donde las botellas recuperadas pueden reincorporarse nuevamente como nuevos envases.

Queremos que las personas entiendan que la economía circular va mucho más allá del reciclaje. Aquí mostramos cómo una botella puede recuperarse, separarse, reciclarse y convertirse nuevamente en un nuevo envase de PET grado alimenticio. Eso permite que el material siga circulando dentro de la economía y no termine como residuo, señaló Carlos Mendieta, director de comunicación de PetStar.

Hoy, México es referente mundial en reciclaje de PET grado alimenticio gracias al modelo Botella a Botella impulsado por PetStar.

Porque fortalecer la cultura de reciclaje también significa ayudar a que más personas comprendan cómo funciona realmente este proceso y cómo pueden participar. Por eso impulsamos iniciativas como Con Todo Por Favor, el botón de reciclaje en Rappi y distintos puntos de recuperación en lugares como Cinépolis y Sealand, que ayudan a recuperar más botellas de PET en Monterrey, comentó David Moreno, director de sustentabilidad de Arca Continental.

Las botellas recuperadas a través de estas iniciativas llegan al Centro de Acopio PetStar Escobedo, donde posteriormente son recicladas para convertirse en nuevas botellas.

Las personas interesadas pueden ingresar a PetStar.mx, donde encontrarán información sobre Vive PetStar y podrán solicitar visitas a este Centro de Acopio PetStar Escobedo, cerró Mendieta.

En el marco de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental continúa impulsando junto con Coca-Cola México y PetStar acciones para fortalecer la cultura de reciclaje y la economía circular en Nuevo León.





Comentarios