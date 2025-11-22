Muestra IP desacuerdo por Propuesta de incremento al ISN

La Iniciativa Privada de Nuevo León calificó de duro golpe adicional al sector productivo la propuesta de incrementar de 3 al 4% el Impuesto Sobre la Nómina presentada en Paquete Fiscal 2026, que ya fue entregada al Congreso del estado.

“Señalamos enfáticamente que las empresas de Nuevo León no están en condiciones de asumir una mayor carga tributaria. En este rubro, las Micro,Pequeñas y Medianas Empresas de Nuevo León, quienes generan 6 de cada 10 empleos formales, son las más afectadas al no estar en condiciones de asumir una mayor carga tributaria sin afectar su viabilidad”, señalan los empresarios a través de un comunicado.

Argumentan que el incremento en la tasa del ISN equivale a un castigo directo al empleo formal e implica un freno directo a la inversión productiva, porque las empresas destinan mayores recursos al pago de impuestos, en lugar de expandirse, modernizarse o contratar más personal.

“Podemos decir con certeza que esta medida hará que se pierdan puestos de trabajo y se deterioren las condiciones de los mismos”, precisan.

Recordaron que en 2013, el aumento de la tasa de ISN de 2 al 3% ocasionó que la actividad del estado dejara de crear casi un 20% de puestos de trabajo formal.

Explicaron que el aumento en la tasa significaría un alza en el pago del impuesto de 33%, respecto al del 2025. Además, hay que tomar en cuenta que, en 2025, el estado presentó una desaceleración en el empleo formal, generando sólo el 52% de los puestos de trabajo creados en el mismo periodo de 2024.

“Rechazamos categóricamente cualquier incremento en la tasa del impuesto sobre nómina en el estado de Nuevo León en el contexto actual. Pedimos que se privilegie el crecimiento del empleo, la inversión productiva y la formalidad del empleo”, indicaron los empresarios.

El comunicado esta firmado por las cámaras empresariales de Coparmex Nuevo León, Caintra Nuevo León, Caprobi, Canadevi Nuevo León, Index Nuevo León y Canaco Monterrey.





