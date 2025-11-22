Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_22_T120620_177_84ac4d1c8c
Nuevo León

Muestra IP desacuerdo por Propuesta de incremento al ISN

La IP de Nuevo León rechazó el alza del ISN de 3% a 4%, al afirmar que afectará a las mipymes y frenará empleo e inversión al elevar la carga tributaria

  • 22
  • Noviembre
    2025

La Iniciativa Privada de Nuevo León calificó de duro golpe adicional al sector productivo la propuesta de incrementar de 3 al 4% el Impuesto Sobre la Nómina presentada en Paquete Fiscal 2026, que ya fue entregada al Congreso del estado.

“Señalamos enfáticamente que las empresas de Nuevo León no están en condiciones de asumir una mayor carga tributaria. En este rubro, las Micro,Pequeñas y Medianas Empresas de Nuevo León, quienes generan 6 de cada 10 empleos formales, son las más afectadas al no estar en condiciones de asumir una mayor carga tributaria sin afectar su viabilidad”, señalan los empresarios a través de un comunicado.

Argumentan que el incremento en la tasa del ISN equivale a un castigo directo al empleo formal e implica un freno directo a la inversión productiva, porque las empresas destinan mayores recursos al pago de impuestos, en lugar de expandirse, modernizarse o contratar más personal.

“Podemos decir con certeza que esta medida hará que se pierdan puestos de trabajo y se deterioren las condiciones de los mismos”, precisan.

Recordaron que en 2013, el aumento de la tasa de ISN de 2 al 3% ocasionó que la actividad del estado dejara de crear casi un 20% de puestos de trabajo formal.

Explicaron que el aumento en la tasa significaría un alza en el pago del impuesto de 33%, respecto al del 2025. Además, hay que tomar en cuenta que, en 2025, el estado presentó una desaceleración en el empleo formal, generando sólo el 52% de los puestos de trabajo creados en el mismo periodo de 2024.

“Rechazamos categóricamente cualquier incremento en la tasa del impuesto sobre nómina en el estado de Nuevo León en el contexto actual. Pedimos que se privilegie el crecimiento del empleo, la inversión productiva y la formalidad del empleo”, indicaron los empresarios.

El comunicado esta firmado por las cámaras empresariales de Coparmex Nuevo León, Caintra Nuevo León, Caprobi, Canadevi Nuevo León, Index Nuevo León y Canaco Monterrey.

hgd.JPG

erbgr.JPG


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
INFO_7_UNA_FOTO_40_7cdb911d97
Hombre dispara contra perrita en Montemorelos
INFO_7_UNA_FOTO_37_d34540ba0e
Lluvias y frío por Frente Frío 16 marcarán semana en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

b42db1ed6749e08cc43cb807b90408a81ebb8f05w_774eabc343
Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
Jennifer_Hermoso_fe7f77143f
Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×