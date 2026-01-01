¡Bienvenida al mundo! Nace la primera bebé del 2026 en México

Sofía Isabela, es la primera bebé que nace en este jueves primero de enero del 2026.

Esta pequeña nació justo en el primer segundo del año, en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Tlalnepantla.

A través de redes sociales, el IMSS dio a conocer la noticia. Generalmente, el primer bebé del 2026 es considerado el primer ciudadano nacido en el país.

👶✨ Sofía Isabela es la primera bebé nacida en el #IMSS este 2026.



Un nuevo año que inicia con vida, esperanza y cuidado desde el primer instante. 💚 pic.twitter.com/sL79EIeooU — IMSS  (@Tu_IMSS) January 1, 2026

Esta pequeña y su madre, Andrea Tapia Álvarez, de 24 años; se encuentran en buen estado de salud debido a que su parto se desarrolló sin complicaciones.

Zoé Robledo celebra llegada de Sofía Isabela

El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que la pequeña fue recibida por mujeres doctoras que pertenecen la vida desde el primer segundo.

✨👶 A las 00:00:01 de este 2026 nació Sofía Isabela, en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 de @Tu_IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México. Es la primera mexicana de este año, es #BebéIMSS y llegó acompañada de cuidados y amor.



💚 Nace en manos de mujeres doctoras que… pic.twitter.com/Bl9CN7hJFr — Zoé Robledo (@zoerobledo) January 1, 2026

Además, consideró su nacimiento como una guía en un camino con mayor salud y esperanza para México.

