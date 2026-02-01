¡Bienvenida! Nace jirafita en el Bioparque Estrella

El corazón de Bioparque Estrella late con más fuerza esta semana tras el anuncio del nacimiento de una jirafa hembra.

La pequeña ejemplar, que llegó al mundo sana y fuerte, se convierte en la integrante número 15 de la familia de jirafas del parque, marcando un hito en los esfuerzos de reproducción y bienestar animal de la institución.

David Segovia, portavoz del parque, confirmó que el parto ocurrió en el recinto Mirador, un área equipada con tecnología de punta para garantizar la supervivencia de las crías.

"El parto duró aproximadamente una hora y media. Estuvimos al pendiente en todo momento y, afortunadamente, no se necesitó ninguna intervención externa", explicó Segovia.

Para proteger a la recién nacida de las bajas temperaturas que se registran en el estado, el recinto cuenta con un sistema de doble calefacción central, asegurando un ambiente cálido y estable durante sus primeros días de vida.

Esperanza para la especie

Este nacimiento no es solo una buena noticia para el parque, sino para la biodiversidad global. Actualmente, las jirafas se encuentran bajo amenaza debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat.

Con esta cría, la familia de jirafas en Bioparque asciende a 15 ejemplares.

La especie está catalogada como amenazada/en peligro de extinción y las reservas funcionan como santuarios vitales para la preservación genética y el estudio de estos mamíferos.

"Se nota que esta especie está muy a gusto, ya que la reproducción se sigue dando de manera natural", añadió Segovia, destacando que el éxito reproductivo es el mejor indicador del bienestar animal dentro de la reserva.

¿Cuándo conocerla?

La administración del parque invitó al público a mantenerse atento a sus redes sociales oficiales.

Aunque la pequeña aún se encuentra en un periodo de adaptación y cuidados preventivos, se espera que muy pronto los visitantes puedan conocerla y verla crecer de cerca.





Comentarios