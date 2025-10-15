Cerrar X
Niegan que ausencia de Samuel en informe afecte presupuesto 2026

El Secretario General de Gobierno. Miguel Flores, aseguró que la ausencia de Samuel García en el Congreso no afectará la aprobación del presupuesto 2026

La ausencia de Samuel García en el Congreso para la entrega del cuarto informe no afectará las negociaciones del presupuesto 2026; así lo aseguró el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.

Al acudir a la Oficialía de Partes del recinto legislativo para entregar el documento del informe, el funcionario indicó que ellos cumplieron con la ley al hacer entrega y no se quedarían a la sesión por cuestiones de agenda.

“No creo que el no estar en una sesión pueda generar el no aprobar el presupuesto, porque no le afecta en nada a la ciudadanía; en cambio, el no tener un presupuesto claro sí le afecta a la ciudadanía.

“Y no vamos a permitir que por una sesión la lleven los nuevoleoneses, nosotros vamos a seguir trabajando, con el dedo en el renglón de seguridad, movilidad, sacando los grandes logros, que sigan todos estos grandes proyectos, porque lo que tenemos que estar pensando es en cómo acabar estos proyectos y, como dice el informe, en tiempo y forma”, dijo Miguel Flores, secretario de gobierno.

El que no acudiera a la sesión el gobernador y que el secretario tampoco se quedara causó indignación entre los diputados de diferentes bancadas e incluso la diputada Claudia Caballero del PAN colocó un cartel que decía “reservado para el gobernador”.

Sin embargo, Miguel Flores indicó que seguirán trabajando de la mano e incluso aceptarán las recomendaciones que el Congreso envíe.

“Yo siempre he sido un convencido de que el diálogo es la mejor herramienta para llegar a acuerdos; las recomendaciones son bienvenidas, porque con eso encontraremos lo mejor para Nuevo León, porque estamos buscando lo mejor para Nuevo León”, agregó Flores Serna.


