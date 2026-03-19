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Nuevo León

Niegan irregularidades por doble función en Tesorería del Estado

Flores Serna aseguró que el tesorero estatal cuenta con un perfil adecuado y con experiencia técnica para asumir dichas responsabilidades

  • 19
  • Marzo
    2026

El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, rechazó que exista alguna irregularidad en el desempeño de Ulises Carlín de la Fuente, luego de los señalamientos del Congreso local por presuntamente ejercer dos funciones dentro del Gobierno estatal.

Esto ocurre después de que diputados advirtieran que Carlín de la Fuente estaría incurriendo en una ilegalidad al desempeñarse como encargado del despacho de la Tesorería estatal y, al mismo tiempo, como Consejero Jurídico del gobernador Samuel García Sepúlveda, lo que incluso podría derivar en un juicio político contra el Ejecutivo.

En entrevista, Flores Serna aseguró que el funcionario es un perfil capacitado y con experiencia técnica para asumir responsabilidades dentro de la administración.

“Es un excelente funcionario, técnicamente muy capaz; podría ser un excelente tesorero”, expresó.

Afirmó que visita de Carlín corresponde a temas de su dependencia

Respecto a los señalamientos de legisladores, particularmente de la diputada Itzel Castillo Almanza, quien afirmó haber visto a Carlín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizando gestiones, el secretario sostuvo que su visita responde a temas propios de su encargo.

“El encargado de Tesorería fue a ver un tema de Tesorería”, afirmó.

Flores Serna minimizó las críticas y señaló que también otros actores han acudido a la Corte sin generar cuestionamientos.

“También andaba la presidenta del Congreso ahí en la Corte y ahí sí no hay cuestionamiento; hay que ser justos”, indicó.

Aclararán actividades para descartar irregularidades

El funcionario estatal adelantó que se emitirá un comunicado para aclarar las actividades realizadas por Carlín de la Fuente y descartar cualquier irregularidad.

“Se mandará un comunicado para evidenciar que estaba propiamente viendo eso”, puntualizó.

De acuerdo con legisladores locales, la situación podría escalar a un juicio político contra el Ejecutivo estatal, al considerar que no se ha enviado la propuesta formal para el nombramiento del titular de la Tesorería.

Además, señalaron que la dualidad de funciones podría contravenir disposiciones legales sobre el ejercicio de cargos públicos.


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