Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sat_fifa_3c1125242e
Nacional

Niegan exención total de impuestos por el Mundial 2026

Gabriela Cuevas aseguró que es falso que el Mundial 2026 tenga exención total de impuestos en México. Dijo que Hacienda redujo beneficios pactados en 2018

  • 26
  • Enero
    2026

La representante del Gobierno Federal para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, afirmó que es falso que la Copa del Mundo tendrá una exención generalizada de impuestos en México y sostuvo que los beneficios fiscales serán limitados y estrictamente vinculados a la operación del torneo.

Durante una conferencia, Cuevas señaló que el actual marco fiscal es resultado de negociaciones con la FIFA y de una revisión a los compromisos firmados en 2018 por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Desde enero del 2018 se firmaron garantías que comprometían al Estado mexicano en muchas cosas terriblemente arbitrarias”, afirmó.

Revisión a acuerdos firmados en 2018

Cuevas detalló que entre esos compromisos se incluían intentos de exentar el pago del predial, un impuesto municipal, y otorgar beneficios fiscales por una década.

“Se le daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años… eso se redujo a sólo uno, solamente en 2026”, explicó.

Reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal y el Servicio de Administración Tributaria por renegociar los alcances de esos acuerdos y reducir el número de personas y bienes que podrían recibir algún trato fiscal especial.

Sólo bienes ligados al torneo tendrán beneficios

La funcionaria subrayó que las exenciones no serán generalizadas y se aplicarán únicamente a quienes estén directamente involucrados en la realización del Mundial.

“Es falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales”, sostuvo.

Añadió que los artículos utilizados por los jugadores dentro de la cancha podrán quedar libres de impuestos, pero no así los que se vendan al público.

“Si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tiene ningún beneficio, paga sus impuestos completos”, puntualizó.

Negociación con la FIFA y postura del SAT

Cuevas recalcó que los acuerdos alcanzados con la FIFA no fueron unilaterales y que reflejan la postura actual del país frente a los privilegios fiscales.

“Hoy México tiene una realidad política, legal e institucional… hemos sido muy claros en que no existan los privilegios fiscales”, dijo.

Indicó que la participación del SAT forma parte de estas negociaciones y representa, aseguró, “un ejemplo de cómo se han ido acotando esas garantías” rumbo a la Copa del Mundo de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
11_mil_mmilones_equipo_medico_b71d670e05
Salud invertirá más de $11,000 millones en equipo médico en 2026
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T084331_064_0589db5cf2
Expresidente de la FIFA respalda boicot al Mundial en EUA
publicidad

Últimas Noticias

Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×