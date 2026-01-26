Niegan exención total de impuestos por el Mundial 2026

La representante del Gobierno Federal para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, afirmó que es falso que la Copa del Mundo tendrá una exención generalizada de impuestos en México y sostuvo que los beneficios fiscales serán limitados y estrictamente vinculados a la operación del torneo.

Durante una conferencia, Cuevas señaló que el actual marco fiscal es resultado de negociaciones con la FIFA y de una revisión a los compromisos firmados en 2018 por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Desde enero del 2018 se firmaron garantías que comprometían al Estado mexicano en muchas cosas terriblemente arbitrarias”, afirmó.

Revisión a acuerdos firmados en 2018

Cuevas detalló que entre esos compromisos se incluían intentos de exentar el pago del predial, un impuesto municipal, y otorgar beneficios fiscales por una década.

“Se le daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años… eso se redujo a sólo uno, solamente en 2026”, explicó.

Reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal y el Servicio de Administración Tributaria por renegociar los alcances de esos acuerdos y reducir el número de personas y bienes que podrían recibir algún trato fiscal especial.

Sólo bienes ligados al torneo tendrán beneficios

La funcionaria subrayó que las exenciones no serán generalizadas y se aplicarán únicamente a quienes estén directamente involucrados en la realización del Mundial.

“Es falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales”, sostuvo.

Añadió que los artículos utilizados por los jugadores dentro de la cancha podrán quedar libres de impuestos, pero no así los que se vendan al público.

“Si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tiene ningún beneficio, paga sus impuestos completos”, puntualizó.

Negociación con la FIFA y postura del SAT

Cuevas recalcó que los acuerdos alcanzados con la FIFA no fueron unilaterales y que reflejan la postura actual del país frente a los privilegios fiscales.

“Hoy México tiene una realidad política, legal e institucional… hemos sido muy claros en que no existan los privilegios fiscales”, dijo.

Indicó que la participación del SAT forma parte de estas negociaciones y representa, aseguró, “un ejemplo de cómo se han ido acotando esas garantías” rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

