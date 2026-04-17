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Nuevo León

NL inaugura nuevo Instituto de Profesionalización en Monterrey

La sede amplía 40% su capacidad y busca fortalecer la formación de servidores públicos para mejorar la atención ciudadana

  • 17
  • Abril
    2026

El Gobierno de Nuevo León inauguró la nueva sede del Instituto de Profesionalización en el centro de Monterrey, con el objetivo de fortalecer la capacitación de servidores públicos y elevar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

El nuevo edificio permitirá ampliar en un 40% la capacidad del Instituto, facilitando el acceso a programas de formación y promoviendo el desarrollo del talento humano dentro del servicio público estatal.

Un espacio estratégico para el servicio público

Durante la inauguración, la secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que esta nueva sede representa una apuesta clave para mejorar el funcionamiento del gobierno.

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“La profesionalización del servicio público no es opcional, es una responsabilidad. Generar mejores condiciones para que nuestras y nuestros colaboradores se preparen se traduce en mejores servicios para la ciudadanía”, señaló.

El inmueble cuenta con ocho aulas, un auditorio, sala de cómputo y áreas administrativas, además de ubicarse cerca de diversas dependencias estatales, lo que reducirá tiempos de traslado y facilitará la asistencia del personal.

Impulso al desarrollo del talento

La nueva sede sustituye a la anterior, ubicada en el Parque Niños Héroes en el municipio de San Nicolás, y ofrece instalaciones más amplias, funcionales e iluminadas.

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Brenda Alicia Sánchez, colaboradora del Instituto de Movilidad, destacó los beneficios de estos programas al señalar que su formación académica le permitió acceder a mejores oportunidades laborales dentro del servicio público.

“Agradezco que impulsen nuestra profesionalización, ya que así podemos servir mejor a la ciudadanía”, comentó.

Alianzas académicas y visión a futuro

El Instituto de Profesionalización forma parte de una estrategia integral del gobierno estatal para fortalecer las capacidades del personal público, mediante alianzas con instituciones como la Universidad Regiomontana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Con esta infraestructura, el Gobierno de Nuevo León busca consolidar una administración más eficiente, cercana y orientada a resultados, apostando por la formación continua como eje para mejorar la calidad de vida de la población.


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