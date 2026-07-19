Impulsa NL denuncias ciudadanas contra la corrupción

El Gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunta irregularidad cometida por servidores públicos mediante la plataforma Corrupnet

El Gobierno de Nuevo León reiteró su compromiso con el combate a la corrupción al invitar a la ciudadanía a denunciar cualquier presunta irregularidad cometida por servidores públicos mediante la plataforma Corrupnet.

El secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna señaló que esta herramienta permite presentar reportes de forma segura y, si así lo desea el denunciante, de manera anónima, con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.

"En Nuevo León no hay espacio para la impunidad. Cada denuncia ayuda a mejorar el servicio público, fortalecer la rendición de cuentas y mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, indicó Flores.

"La transparencia se fortalece con la participación de una ciudadanía informada y comprometida. Corrupnet es una herramienta para que cualquier persona denuncie irregularidades de forma segura y contribuya a que las reglas se cumplan", exhortó el funcionario estatal.

Las denuncias por presuntos actos de corrupción pueden presentarse a través de la plataforma, donde el usuario debe seleccionar el tipo de irregularidad, describir con la mayor precisión posible los hechos, indicar cuándo y dónde ocurrieron, además de adjuntar fotografías, documentos u otras evidencias que respalden el reporte.

Una vez concluido el registro, el sistema genera un número de folio que permite dar seguimiento al avance de la denuncia y conocer el estado de la investigación.

Flores Serna explicó que este mecanismo busca fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia del desempeño de los servidores públicos y garantizar que cada caso sea atendido conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, reiteró que la administración estatal continuará impulsando un gobierno cercano, transparente y con reglas claras, en el que la colaboración entre autoridades y sociedad contribuya a prevenir actos de corrupción, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar un servicio público íntegro para las y los nuevoleoneses.