Nuevo León

NL vigilará que empresas paguen aguinaldo en tiempo y forma

Nuevo León supervisará el pago puntual del aguinaldo. La Secretaría del Trabajo brindará asesoría y recibirá denuncias desde el 20 de diciembre

  • 02
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría del Trabajo, anunció que está listo para supervisar que todas las empresas cumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores en tiempo y forma.

El titular de la dependencia, Federico Rojas Veloquio, informó que tanto la Dirección de Inspección y Defensa como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estarán atentas para garantizar que esta prestación sea entregada conforme marca la ley.

“El aguinaldo es un derecho que los trabajadores tienen y que los empleadores deben cumplir en tiempo y forma, por lo que nos mantendremos vigilantes de garantizarles la entrega de esta prestación”, señaló el funcionario.

Aguinaldo: derecho laboral garantizado por ley

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir un mínimo de 15 días de salario por año trabajado, o la parte proporcional correspondiente.

Esta prestación aplica para personal de base, confianza, sindicalizado, eventual, por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, en periodo de prueba o en capacitación inicial.

Asesoría y denuncias a partir del 20 de diciembre

En caso de incumplimiento, la Secretaría del Trabajo ofrecerá orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica para que los empleados puedan exigir el pago correspondiente.

Las denuncias podrán presentarse desde el 20 de diciembre en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Dirección de Inspección y Defensa, de manera anónima vía telefónica al 8120202622 y 8120202623, al 070, o a través de redes sociales.

Empresas podrían enfrentar multas significativas

La autoridad laboral recordó que no pagar el aguinaldo puede derivar en multas importantes que, además de ser sanciones legales, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de las empresas.

 


