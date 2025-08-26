Cerrar X
nl_sandra_panames_mc_dfbd5e3f05
Nuevo León

Nombran a Sandra Pámanes coordinadora de MC en el Congreso Local

El presidente de la bancada en el estado, Baltazar Martínez, hizo el nombramiento y la diputada dijo estar honrada por haber sido considerada para el cargo

  • 26
  • Agosto
    2025

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, fue nombrada coordinadora del Grupo Legislativo en el Congreso del Estado, luego de más de un mes sin un líder de bancada.

En una reunión en el Comité Estatal del partido, el presidente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Baltazar Martínez, hizo el nombramiento y la diputada dijo estar muy honrada por haberla considerado para dicha responsabilidad.

“Quiero agradecer esta muestra de confianza por parte de nuestro dirigente estatal Baltzar Martínez, al depositar en mi persona la confianza para guiar los pasos de esta bancada que por sí sola sabe avanzar y caminar del lado de los ciudadanos".

“Recibo esta estafeta por parte de nuestro excoordinador Miguel Flores, que efectivamente nos deja la vara muy alta, porque logró conciliar intereses, acuerdos importantes y sobre todo el avance de la bancada y de Nuevo León”, dijo la diputada.

El coordinador anterior, Miguel Flores, dejó su puesto como diputado local en el Congreso del Estado, luego de que el gobernador Samuel García lo invitara a ser parte de su gabinete como nuevo secretario general de gobierno.

En su lugar, el suplente fue Glen Villarreal; sin embargo, no entraría directamente como coordinador de la bancada. Tras semanas de negociación y verificar qué diputado o diputada cumplía mejor con el perfil, se eligió a Sandra Pámanes.

Según fuentes legislativas, muchos de sus compañeros de bancada no estaban de acuerdo con este nombramiento; sin embargo, la decisión ya se tomó.

En el evento también estuvo presente el senador Luis Donaldo Colosio, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, y toda la bancada de diputados locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

007_REFRENDA_MARS_LA_uploaded_v1_2_4c47b45fc8
Incluyen propuestas de grupos vulnerables a reformas legislativas
Whats_App_Image_2025_08_24_at_10_59_32_AM_2271931dd1
Diputada pide proteger derechos de maestros acusados por delitos
a95f55b6_c54c_4b6b_8a71_752d1b2357d5_ffa3be2592
Plantean ley para prevenir el acoso y violencia escolar
publicidad

Últimas Noticias

nl_unid_monterrey_7a760f44d0
La UNID inaugura un nuevo campus en Monterrey
Multas_de_hasta_20_mil_pesos_para_quienes_manejen_en_estado_de_ebriedad_en_Arteaga_Coahuila_ee28e94766
Multas de hasta $20 mil pesos para quienes manejen ebrios
Asesinan_a_mujer_en_Sinaloa_reportan_que_es_integrante_de_Los_Toys_77e41051a3
Asesinan a mujer en Sinaloa; era integrante de 'Los Toys'
publicidad

Más Vistas

nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×