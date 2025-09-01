Nombran a Itzel Castillo nueva presidenta de Congreso

La panista Itzel Castillo fue nombrada como nueva presidenta del segundo año de la actual legislatura en el Congreso del Estado.

En el inicio de la primera sesión de este nuevo periodo, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente leyó la propuesta para la nueva mesa directiva: Itzel Castillo del PAN como presidenta, José Luis Garza de Movimiento Ciudadano (MC) como primer vicepresidente, Brenda Velázquez de Morena como segunda vicepresidenta, Armida Serrato del PRI como primera secretaria y y Gabriela Govea del PRI como segunda secretaria.

Aunque se especuló que la diputada Myrna Grimaldo del PAN no estaba de acuerdo con que Itzel Castillo fuera elegida como presidenta, antes que ella, esta propuesta fue aprobada por los 42 diputados y diputadas del pleno.

“Declara abierto su primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, solicito a la secretaria laboral, el decreto correspondiente y girar los avisos de rigor” dijo Itzel Castillo una vez aprobada su presidencia.

La anterior presidenta del Congreso, fue la priista Lorena de la Garza, quien a principios de legislatura fue criticada, ya que tanto Morena como Movimiento Ciudadano no estaban de acuerdo, porque la presidencia el primer año le correspondía a MC, sin embargo, tras varios acuerdos entre bancadas, se aprobó su nombramiento.

