Nombran a Melissa Peña vicecoordinadora de la bancada local de MC

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña fue nombrada vicecoordinadora de este grupo legislativo en el Congreso Local.

Con el respaldo de toda la bancada, la diputada acudió a la Oficialía de Partes y de la mano de la coordinadora Sandra Pámanes se entregó el aviso del nombramiento de Melisa Peña.

“Quiero agradecer a mi coordinadora y a todos los integrantes de la bancada por este nombramiento. La verdad que me siento muy feliz, muy honrada y pues ¿qué les puedo decir? gracias también a mi partido aquí a mi dirigente de Baltazar Martínez, por todo el apoyo. Vamos a estar trabajando como siempre para que Nuevo León le vaya muy bien, siempre con ese objetivo que es nuestro principal objetivo de que las familias de nuevo León tengan lo que se merecen, vamos a seguir luchando por las causas que hemos defendido desde el principio las mujeres, las niñas y los niños, el tema de todo aquí la coordinación institucional entre los grupos parlamentarios, pero también al exterior”, dijo la diputada Melisa Peña.

Puntualizó que este nombramiento le da un rol más activo en la bancada, no solo dentro del Congreso, sino, con la ciudadanía.

“Es tomar un rol más activo, es estar más al pendiente de los temas, bueno, ya estamos aquí muy al pendiente de los temas en el congreso, pero sí tomar un rol más de coordinación, de apoyo también a la coordinación que lleva Sandra, también un enlace más directo con ustedes tomar ese diálogo más estrecho y pues estar aquí a lo que me ocupen mis compañeros, siempre viendo para que, pues para que también ellos se sientan bien representados”, agregó Peña.

