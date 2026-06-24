Buscan eficientizar trámite de matrimonios mediante notarios

Según el notario, Nuevo León, 26 mil 174 matrimonios registrados en el año 2024, es de las entidades que tienen un aumento en este trámite

Para que los notarios públicos puedan llevar a cabo matrimonios, Sergio Gil Valdez, notario público 56, presentó una iniciativa a diversas leyes para que esta medida aplique en Nuevo León.

Valdez explicó que esta acción, que ya se hace en otros estados, permitirá aligerar la carga del Registro Civil y del Poder Judicial del Estado.

“Esta iniciativa es con la intención de poder brindar apoyo a toda la ciudadanía de forma más eficiente, como ya ocurre en otros estados del país, para brindarles la posibilidad de que el notario público titular sea responsable y pueda llevar a cabo y consolidar el matrimonio para todos los ciudadanos en el estado de Nuevo León”, explicó.

“Permitirá tener un Registro Civil más efectivo, más pronto y expedito en todas las demás funciones que tiene y, a su vez, a un Poder Judicial que tiene menos carga”.

Nuevo León, entre las entidades con mayor número de matrimonios

Según el notario, Nuevo León, 26 mil 174 matrimonios registrados en el año 2024, es de las entidades que tienen un aumento en este trámite.

“Con esto el notario público puede hacer el trámite más fácil, más rápida y económica para la ciudadanía”, detalló.

La propuesta que fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León es una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado y a la Ley del Notariado para el Estado de Nuevo León.

Y ofrecen asesoría legal a mesero agredido por Gerardo de la Maza

Al enfrentar un ataque físico por un servidor público y quedarse sin empleo, el abogado Sergio Gil Valdez ofreció una asesoría legal gratuita a Giovanni, mesero que fue agredido por Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen.

Tras presentar una iniciativa en el Congreso local, Valdez informó que el joven es un ciudadano de Santa Catarina, municipio en el que tiene la Notaría 56, por lo que le brindará la ayuda que requiera.