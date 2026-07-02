Nuevo León habilitará más plazas para ver México vs Inglaterra

Samuel García anunció más plazas y pantallas para que aficionados sigan el partido México vs Inglaterra ante la alta demanda del Fan Fest

Ante la gran expectativa por el encuentro entre México e Inglaterra del próximo domingo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se habilitarán más plazas y pantallas para recibir a los aficionados que no alcancen lugar en el Fan Fest de Parque Fundidora.

Como parte de las medidas para garantizar la seguridad y evitar la saturación del recinto, el espectáculo de Payasónicos será pospuesto a una nueva fecha.

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Gobierno de Nuevo León ampliará sedes para ver el partido

El Gobierno estatal dará a conocer este jueves por la tarde los puntos donde se instalarán las pantallas y el operativo que se implementará para el evento.

El mandatario aseguró que, hasta el momento, las actividades del Fan Fest se han desarrollado sin incidentes y destacó que la prioridad es mantener un ambiente seguro para las miles de personas que acudirán a disfrutar del partido. Reiteró que la decisión de ampliar las sedes busca evitar aglomeraciones en un solo punto.

Fan Fest continuará con actividades hasta el 19 de julio

Además, adelantó que el programa artístico del Fan Fest continuará hasta el 19 de julio con presentaciones musicales y diversas actividades para los asistentes.

También anunció que el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ contará con un evento especial, cuyos detalles serán revelados en los próximos días.